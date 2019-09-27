Поранив ножем трьох: на Київщині біля АЗС трапилася НП

У Білій Церкві Київської області біля АЗС невідомий завдав поранення трьом чоловікам.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що до двох товаришів підійшов незнайомий і звинуватив їх у крадіжці з металобази, після чого завдав удару ножем в живіт одному з них, повідомила пресслужба поліції.

Приятель потерпілого спробував зупинити кривдника. Інцидент побачив ще один їхній знайомий і прибіг на допомогу.

В результаті ініціатор конфлікту отримав закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку, а всі троє товаришів — ножові поранення різного ступеня тяжкості. Один із них був госпіталізований до реанімації, а пізніше прооперований і переведений у хірургічне відділення.

Ніж зловмисника

Медики встановили факт вживання алкоголю зловмисником.

24-річного нападника, уродженця східного регіону України, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області сталася ДТП, під час якої один із автомобілів загорівся. На місці загинули троє осіб, зокрема літнє подружжя.

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