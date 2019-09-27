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27 вересня • оновлено в 18:49
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Поранив ножем трьох: на Київщині біля АЗС трапилася НП

1.8т Читати матеріал російською

У Білій Церкві Київської області біля АЗС невідомий завдав поранення трьом чоловікам.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що до двох товаришів підійшов незнайомий і звинуватив їх у крадіжці з металобази, після чого завдав удару ножем в живіт одному з них, повідомила пресслужба поліції.

Приятель потерпілого спробував зупинити кривдника. Інцидент побачив ще один їхній знайомий і прибіг на допомогу.

В результаті ініціатор конфлікту отримав закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку, а всі троє товаришів — ножові поранення різного ступеня тяжкості. Один із них був госпіталізований до реанімації, а пізніше прооперований і переведений у хірургічне відділення.

Ніж зловмисника

Ніж зловмисника

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До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області сталася ДТП, під час якої один із автомобілів загорівся. На місці загинули троє осіб, зокрема літнє подружжя.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Опять АЗС ... У вас что бензина не хватает?
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