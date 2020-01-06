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6 січня • оновлено в 11:46
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Поліція затримала підозрюваних у вбивстві дівчат в Києві

18.5т
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У понеділок, 6 січня, в Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві на арендованый квартирі Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело в поліції.

При цьому в ТСН написали, що підозрюваних затримали близько 4:40 ранку. Зараз з ними проводяться слідчі дії. Після цього їм повинні вручити підозри і обрати міру запобіжного заходу.

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Убиті дівчата

Убиті дівчата

Єлизавета Бершацька

Єлизавета Бершацька

Ксьондзик Сергій

Ксьондзик Сергій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 січня в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Тіла господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Їх трупи були зв'язані скотчем.

  • ЗМІ повідомили, що загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.

  • Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. Підозрюваними виявилися Ксьондзик Сергій і Єлизавета Бершацька.

  • При цьому з'ясувалося, що Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.

  • Також з'явилися моторошні подробиці і фото тыл дівчат, яких вбили в орендованій квартирі.

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Автор
Тимур Григоренко
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