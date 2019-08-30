Поліцейська операція у Києві: спецназ блокував Mercedes. Фото і відео

У Києві 30 серпня на бульварі Дружби Народів (Печерський район) поліцейські блокували легковий автомобіль Mercedes.
Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.
На місці знаходилися патрульні поліцейські, а також група спецпризначинців, озброєних автоматами. Про якие саме правопорушення йдеться, на даний момент невідомо. У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві пообіцяли надати інформацію "найближчим часом".
Поліцейська операція у Києві
Поліцейська операція у Києві
Поліцейська операція у Києві
Поліцейська операція у Києві
Поліцейська операція у Києві
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, на території ботанічного саду ім. М. Гришка у Києві поліція 30 серпня виявила труп молодого чоловіка з вогнепальним поранення в голову. За попередньою інформацією чоловік наклав на себе руки.
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