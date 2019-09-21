Показував дітям орган: у Києві схопили збоченця. Фото

У Києві спіймали чоловіка, який у медичних установах оголював статевий орган у присутності дітей.

Йому оголосили підозру за розбещення неповнолітніх, передає прес-служба міської поліції на сторінці у Facebook.

Зловмисника в приміщенні районної поліклініки на вулиці Вигурівській затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських.

Затримання чоловіка facebook.com/UA.KyivPolice

Як повідомили свідки події, чоловік у лікарняні, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, показував дітям оголений статевий орган. Крім того, співробітники поліції з'ясували, що кількома годинами раніше правопорушник також здійснив аналогічні дії на очах дитини в приміщенні іншого медзакладу.

Відомо, що підозрюваний – 43-річний уродженець іншої держави, останнім часом ніде не працював і проживав у столиці.

Затримання чоловіка facebook.com/UA.KyivPolice

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Фігуранту за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У рамках розслідування правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до подібних злочинів на території столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину.

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