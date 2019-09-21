Головна Новини
22 вересня • оновлено в 01:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Показував дітям орган: у Києві схопили збоченця. Фото

1.3т Читати матеріал російською

У Києві спіймали чоловіка, який у медичних установах оголював статевий орган у присутності дітей.

Йому оголосили підозру за розбещення неповнолітніх, передає прес-служба міської поліції на сторінці у Facebook.

Зловмисника в приміщенні районної поліклініки на вулиці Вигурівській затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських.

Новини
У Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину: з'явилися фото злочинця

Затримання чоловіка

Затримання чоловіка

facebook.com/UA.KyivPolice

Як повідомили свідки події, чоловік у лікарняні, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, показував дітям оголений статевий орган. Крім того, співробітники поліції з'ясували, що кількома годинами раніше правопорушник також здійснив аналогічні дії на очах дитини в приміщенні іншого медзакладу.

Відомо, що підозрюваний – 43-річний уродженець іншої держави, останнім часом ніде не працював і проживав у столиці.

Затримання чоловіка

Затримання чоловіка

facebook.com/UA.KyivPolice

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Фігуранту за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У рамках розслідування правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до подібних злочинів на території столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України педофiли діти фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel