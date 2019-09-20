Погрожував ножем: у ресторані Києві побили жінку

У Києві 19 вересня в грузинському ресторані чоловік почав бити свою дружину, а після – погрожував оточуючим ножем.

Приводом для сімейного конфлікту стали ревнощі, пише "Інформатор". Інцидент трапився у закладі Papa Niko між компанією із двох пар (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Одна пара була в стані алкогольного сп'яніння і почала вести себе зухвало. Дружина приревнувала свого коханого до іншої жінки й вони почали з'ясовувати стосунки просто в ресторані. Чоловік завдав дружині декількох ударів, після чого за неї заступився сусід по столу. Тоді агресор схопив ніж і почав погрожувати ним оточуючим", – уточнили в ЗМІ.

Затриманий чоловік "Інформатор"

Побита жінка "Інформатор"

Співробітники ресторану викликали охорону, якій довелося застосувати до нападника силу. Побита жінка почала захищати свого чоловіка, кидаючись на охорону і знімальну групу журналістів.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві трапився конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!