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20 вересня • оновлено в 11:28
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Погрожував ножем: у ресторані Києві побили жінку

1.5т Читати матеріал російською

У Києві 19 вересня в грузинському ресторані чоловік почав бити свою дружину, а після – погрожував оточуючим ножем.

Приводом для сімейного конфлікту стали ревнощі, пише "Інформатор". Інцидент трапився у закладі Papa Niko між компанією із двох пар (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Одна пара була в стані алкогольного сп'яніння і почала вести себе зухвало. Дружина приревнувала свого коханого до іншої жінки й вони почали з'ясовувати стосунки просто в ресторані. Чоловік завдав дружині декількох ударів, після чого за неї заступився сусід по столу. Тоді агресор схопив ніж і почав погрожувати ним оточуючим", – уточнили в ЗМІ.

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Затриманий чоловік

Затриманий чоловік

"Інформатор"

Побита жінка

Побита жінка

"Інформатор"

Співробітники ресторану викликали охорону, якій довелося застосувати до нападника силу. Побита жінка почала захищати свого чоловіка, кидаючись на охорону і знімальну групу журналістів.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві трапився конфлікт зі стріляниною. Інцидент відбувся між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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