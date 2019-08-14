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Погрожували Зеленським і прикидалися: в центрі Києва спіймали авто з п'яними чоловіками

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У середу, 14 серпня, близько 3:10 в Печерському районі Києва, на вулиці Шовковичній, після погоні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai Elantra з двома чоловіками, у яких були ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пересів на заднє сидіння і прикинувся пасажиром.

Як написав "Информатор", втікачі звинуватили правоохоронців і журналістів в корупції, пропонували хабарі і "погрожували президентом України Володимиром Зеленським" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами поліції, співробітники помітили автомобіль, який, рухаючись по вулиці Басейній, проїхав на заборонний сигнал світлофора. Екіпаж патрульних спробував зупинити машину-порушника, проте люди в салоні відмовилися виконувати вимоги.

У Києві спіймали авто з п'яними чоловіками

У Києві спіймали авто з п'яними чоловіками

Информатор

Розв'язалася погоня, яка закінчилася біля будинку за адресою вулиця Шовковична, 36. За словами поліцейських, автомобіль зупинився і водій переліз на заднє сидіння. Крім нього, в салоні знаходився ще один чоловік. У обох були ознаки алкогольного сп'яніння.

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За однією з версій втікачів, вони викликали драйвера, який втік після того, як побачив поліцію, а вони виявилися заручниками ситуації. За іншою — це був не драйвер, а їхій друг. Відповідно до третьої версії, вони просто піднімалися з Бессарбской площі, а їх несправедливо звинуватили у їзді в п'яному вигляді.

Пізніше водій почав звинувачувати патрульних в корумпованості, погрожувати Зеленським і двічі спробувати дати їм хабар у розмірі близько трьох тисяч доларів. Після цього чоловіки звинуватили і журналістів видання в тому, що вони теж корупціонери і отримали від поліцейських по 100 доларів за зйомку.

Вони намагалися будь-якими способами ухилитися від перевірки "Драгером". Тому правоохоронці зафіксували відмову від проходження тесту. Але все ж контрольний забір зафіксував алкоголь.

В результаті обшуку у водія правоохоронці виявили понад тисячу гривень і близько трьох тисяч доларів США. Йому оголосили підозру у кермуванні транспортним засобом в нетверезому стані, а машину евакуювали на штрафмайданчик.

У водія правоохоронці виявили понад тисячу гривень і близько трьох тисяч доларів

У водія правоохоронці виявили понад тисячу гривень і близько трьох тисяч доларів

Информатор

Поліція спіймала авто з п'яними чоловіками

Поліція спіймала авто з п'яними чоловіками

Информатор

Підозрюваний спілкується по телефону

Підозрюваний спілкується по телефону

Информатор

Правоохоронці спілкуються з водієм

Правоохоронці спілкуються з водієм

Информатор

Правоохоронці спілкуються з водієм

Правоохоронці спілкуються з водієм

Информатор

Драгер в руках правоохоронця

Драгер в руках правоохоронця

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 7 серпня, в місті Сарни Рівненської області, на вулиці Котляревського, 15-річний підліток в стані алкогольного сп'яніння на автомобілі батька збив велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий 8 серпня помер у лікарні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
авто алкоголь
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