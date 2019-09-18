Головна Новини
18 вересня • оновлено в 16:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Загрожує підірвати міст: в Києві через НП паралізувало рух транспорту

2.7т Читати матеріал російською

На мосту Метро у Києві очевидці засікли підозрілого чоловіка зі зброєю. Нібито перехожий поводився неадекватно і погрожував підірвати міст.

Як повідомили OBOZREVATEL джерело, інцидент трапився 18 вересня близько 16.00.

"На даний момент рух по мосту перекрито. Поліція ввела план" Сирена ". Чоловік перебуває посередині моста", – зазначив інсайдер.

Загрожує підірвати міст: в Києві через НП паралізувало рух транспорту

У пресслужбі ГУНП в Києві OBOZREVATEL повідомили, що є інформація про те, що на мосту Метро перебуває підозрілий чоловік.

Загрожує підірвати міст: в Києві через НП паралізувало рух транспорту
Загрожує підірвати міст: в Києві через НП паралізувало рух транспорту
На мосту Метро утворився затор

На мосту Метро утворився затор

Новини
Жахливі опіки: в Києві матір з сином опинилися у вогняній пастці

За даними користувачів "Київ Оперативний" в Facebook, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов чоловік, у якого в руках був пристрій з кнопками, а в авто було видно приклад.

(Новина оновлюється)

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
да фигня. вон в Крыму пляжи пустые. по ночам))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это Медовар в отчаянии
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel