Загрожує підірвати міст: в Києві через НП паралізувало рух транспорту

На мосту Метро у Києві очевидці засікли підозрілого чоловіка зі зброєю. Нібито перехожий поводився неадекватно і погрожував підірвати міст.

Як повідомили OBOZREVATEL джерело, інцидент трапився 18 вересня близько 16.00.

"На даний момент рух по мосту перекрито. Поліція ввела план" Сирена ". Чоловік перебуває посередині моста", – зазначив інсайдер.

У пресслужбі ГУНП в Києві OBOZREVATEL повідомили, що є інформація про те, що на мосту Метро перебуває підозрілий чоловік.

На мосту Метро утворився затор

За даними користувачів "Київ Оперативний" в Facebook, на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов чоловік, у якого в руках був пристрій з кнопками, а в авто було видно приклад.

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