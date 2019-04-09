Пограбував та зґвалтував: під Києвом педофіл напав на дівчинку

8 квітня чоловік пограбував, а потім зґвалтував дитину, яка їхала в електропотязі сполученням "Київ — Гребінка".

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Покидьок, 1985 р.н., в електропотязі сполученням "Київ — Гребінка" спочатку пограбував дитину, 2005 р.н., забрав мобільний телефон і золотий ланцюжок, а потім вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дівчинки", — повідомив поліцейський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі чоловік, який був кілька разів засуджений за розбещення малолітніх, напав у під'їзді на 8-річну дівчинку.

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