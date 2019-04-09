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/Кримінал

Пограбував та зґвалтував: під Києвом педофіл напав на дівчинку

3.2тЧитати матеріал російською

8 квітня чоловік пограбував, а потім зґвалтував дитину, яка їхала в електропотязі сполученням "Київ — Гребінка".

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Покидьок, 1985 р.н., в електропотязі сполученням "Київ — Гребінка" спочатку пограбував дитину, 2005 р.н., забрав мобільний телефон і золотий ланцюжок, а потім вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно дівчинки", — повідомив поліцейський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі чоловік, який був кілька разів засуджений за розбещення малолітніх, напав у під'їзді на 8-річну дівчинку.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаКиїв
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Валевич Борис
Валевич Борис
А где же наш славный министр Авакаков и его доблестные полицейские? Наверное машины новенькие из Японии добивают или вертолеты рассматривают!!!!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Больше надежды на зону, где этому уроду очко порвут! И будут это делать ежедневно, пока не здохнет!
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Тюрин Павел
Тюрин Павел
Депутати, скільки ще потрібно зруйнованих дитячих доль, щоб ви нарешті приняли закони, щоб ці виблятки кастрованими гнили в камерах до кінця свого життя.
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