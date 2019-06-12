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/Кримінал

Побилися через жінку: в Києві під нічним клубом зчинилася жорстока бійка

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У Києві біля нічного клубу відбулася бійка з нанесенням ножових поранень. Потерпілий і нападник знайомі не були і посварилися через жінку.

Надзвичайна подія трапилася поблизу нічного закладу на вул. Драйзера, повідомили в прес-службі поліції в Києві. Нападника затримали, до рішення суду він перебуватиме під домашнім арештом.

"Словесна перепалка між ними почалася в приміщенні клубу. А коли розважальний заклад почав закриватися, клієнти вийшли на вулицю. Там відбулася бійка, під час якої киянин завдав чотири ножових поранення 28-річному уродженцю Житомирщини", – уточнили в поліції.

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40-річному нападнику оголосили про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Ілюстрація

Ілюстрація

korrespondent

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві біля нічного клубу відбулася бійка. У одного з чоловіків діагностували серйозні ножові поранення.

Потерпілий отримав удар в груди, підозрюваного вдалося затримати.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Беляева Анастасия
Беляева Анастасия
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