Побили і викинули на газон: у Києві водії жорстоко покарали пішохода за зауваження

У Києві водії жорстоко побили пішохода, який зробив їм зауваження за проїзд тротуаром.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Потерпілий Максим Крижанівський розповів, що вийшов вигуляти собаку, але не зміг пройти тротуаром через величезну кількість автомобілів. Чоловік, якого переповнювало обурення, вирішив висловити його водіям.

У Києві водії жорстоко побили пішохода за зауваження

Коли слова не подіяли, Крижанівський почав знімати на відео автомобілі. Водії у відповідь накинулися на незадоволеного киянина.

"Почали мені розповідати, що тут проїжджа частина і щоб я не заважав їм їздити, потім чимось вдарили і я втратив свідомість і прийшов до тями тут, на газоні, куди мене викинули", – поділився він.

"Швидка" одразу ж прибула за викликом, а поліція відмовилася втручатися в конфлікт. Відзначається, що одразу після побиття повз проїздили дві патрульні машини, проте поліцейські не звернули уваги на те, що відбувалося.

У Києві водії жорстоко побили пішохода Скріншот з відео

У Києві водії жорстоко побили пішохода Скріншот з відео

Увечері того дня до потерпілого приїхала слідчо-оперативна група. Відкрили провадження, взяли свідчення, призначили судмедекспертизу. Після неї чоловік сам пройшов обстеження, яке виявило тріщину верхньої щелепи. У поліції після майже двох тижнів ще не отримали результати експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Оболоні в середу, 24 липня, шестеро хуліганів побили поліцейського, який втрутився в конфлікт.

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