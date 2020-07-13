Плювався та хамив: спливло відео бійки з фігурантом смертельної ДТП в Києві

Антон Желепа, який влаштував смертельну ДТП в Києві на Столичному шосе, раніше був помічений у дебоширстві та бійці.

Спільнота в Facebook "Київ Оперативний" опублікувала відео за участю Желепи, зняте ще в 2018 році.

На зображених кадрах видно Желепу, який перебуває в неадекватному стані, і нібито плюнув у людину (на відео цього моменту немає). Після того як чоловіка почали знімати, Желепа виправдався, що просто виплюнув цукерку.

Далі він кидається на чоловіка, який знімав відео. У результаті чого між ними зав'язалася бійка. На записі видно, що Желепу повалили на землю, і на цьому зйомка обірвалася.

Обережно, на відео 18+

Нагадаємо, що уродженець Росії Антон Желепа, який влаштував смертельну ДТП в Києві, раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство й побиття людини.

Як писав OBOZREVATEL, у результаті ДТП в Києві загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже відразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні. За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП в Києві.