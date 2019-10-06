Пішли з дому і не повернулися: всі подробиці про зникнення трьох хлопчиків у Києві

В Оболонському районі Києва 5 жовтня зникли троє хлопчиків, які пішли з дому погуляти.

Поліція ввечері, 6 жовтня, повідомила, що хлопчиків все ж знайшли. Як повідомляв "Інформатор" із посиланням на пресслужбу Розшуку дітей у місті Київ, хлопців звуть Строєв Ібрагім Іміджовіч (2013 року народження), Якубов Іскандар Іміджовіч (2007 року народження), Лівадний Олег Євгенович (2010 року народження).

Зникли троє хлопчиків

"Вчора ввечері до оболонських поліцейських звернулася жінка і повідомила, що двоє її синів (6 і 12 років) не повернулися додому. Правоохоронці одразу почали пошуки. Під час спілкування із їхньою матір’ю вони встановили, що діти можуть перебувати у друга, який живе на Троєщині. Аби перевірити цю інформацію, правоохоронці вирушили до імовірного місцяперебування хлопчиків. З’ясувалося, що вони дійсно були у знайомого, утім матір розповіла, що разом із ними зник її 8-річний син", – йдеться в пресслужбі.

Уточнюється, що оперативники одразу спланували заходи щодо пошуку дітей та почали відпрацювання району, а також передали орієнтування всім поліцейським міста.

Хлопчиків відправили додому

"Однак патрулювання району вночі не закінчилися успіхом. Уже вранці співробітники Оболонського та Деснянського управлінь поліції разом із оперативниками столичного главку почали перевіряти торгові й торгово-розважальні заклади. В одному з них камери відеонагляду зафіксували втікачів, згодом двох братиків помітили на вулиці, а їхній друг сам повернувся додому", – додали у відомстві.

Дітей передали батькам, із якими співробітники ювенальної поліції провели профілактичні бесіди й склали на них адміністративні протоколи.

Фото хлопчиків, які зникли, але поліція їх розшукала:

Строєв Ібрагім, 2013 року народження – зник "Інформатор"

Якубов Іскандар, 2007 року народження – зник "Інформатор"

Олег Лівадний 2010 коли народження – зник "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кам'янському Дніпропетровської області також зник Канівський Гершон Олександрович 2006 року народження, який 5 жовтня пішов із дому і не повернувся.

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