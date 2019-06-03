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/Кримінал

Підсковзнувся і пішов під воду: під Києвом потонув 6-річний хлопчик

1.6тЧитати матеріал російською

У Київській області в селі Поправка 2 червня потонула шестирічна дитина. Хлопчик разом зі своїм 11-річним братом відправився на ставок на риболовлю.

Він підсковзнувся, впав у воду і пішов на дно, повідомили в прес-службі поліції Київщини. Тіло з води діставав сусід, якого покликали на допомогу.

У ДСНС Києва також повідомили, що за минулу добу в одній лише столиці потонули дві особи, ще одну шукають.

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Для того, щоб уберегтися під час купання та відпочинку на водоймах, рятувальники порадили робити це тільки в спеціально відведених для цього місцях і в світлий час доби. Варто утриматися від купання у вітряну погоду, після прийому їжі (раніше, ніж через 2 години).

Заходити у воду потрібно повільно, а купатися не більше 15 хвилин. Після цього варто відпочити в тіні. Також забороняється купання дітей без нагляду дорослих.

Підсковзнувся і пішов під воду: під Києвом потонув 6-річний хлопчик
Село Поправка

Село Поправка

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом в Українці дівчину вкусила змія під час купання в річці. За попередніми даними, вона не була отруйною.

Надзвичайна подія трапилася під час відпочинку біля річки Стугна. Після виходу з води постраждала помітила на нозі слід від двох іклів, а рана почала боліти.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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