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Підозрюють у розстрілах на Майдані: суд Києва відпустив ексбійця "Беркута"

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Святошинський районний суд Києва відпустив під домашній арешт ексбійця "Беркута" Сергія Тамтуру, якого підозрюють у розстрілах учасників Євромайдану.

Таке рішення було винесено 16 липня, пише "Цензор.нет". Ще чотирьох підозрюваних колишніх силовиків залишили під арештом.

Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко та Олег Янішевський теж служили в спецпідрозділі "Беркут".

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Підозрюють у розстрілах на Майдані: суд Києва відпустив ексбійця "Беркута"

Цензор.нет

Усіх п'ятьох фігурантів підозрюють у злочинах проти учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

Як писав OBOZREVATEL, у червні Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у злочинах проти учасників Євромайдану колишнього начальника столичного управління СБУ Олександра Щеголєва.

У матеріалах слідства Щеголєв проходить як особа, яка віддала наказ почати спецоперацію "Бумеранг" – так звані антитерористичні заходи 18 лютого 2014 року.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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