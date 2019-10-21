Підійшов у туалеті і намагався торкатися: в Києві спалахнув скандал через педофіла в школі

У Києві довкола школи №123 спалахнув скандал через звинувачення у домаганні до дитини. Невідомий чоловік проник на територію навчального закладу і почав приставати до першокласника в туалеті.

За словами родички постраждалої дитини, Анастасії Григорук, адміністрація школи намагалася "зам'яти" інцидент, не надаючи йому розголосу. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook.

"Малюк тільки пішов в школу. Триває другий місяць. Чувак стояв у туалеті. Брат зайшов, і поки робив свої справи, ця скотина полізла до нього. На щастя, малюк встиг обернутися, вдарити му**ка по руках і втекти", – розповіла вона.

Імовірний нападник Facebook Anastasiia Grigoruk

"Директор школи заявив: "Ну так проникнення ж не було, чого ви! " – переказала розмову з адміністрацією школи Анастасія Григорук.

За словами Григорук, дитина впізнала нападника на камерах відеоспостереження. Також з'ясувалося, що цей же молодик був спійманий в іншій школі, але встиг втекти до приїзду правоохоронців.

Імовірний нападник Facebook Anastasiia Grigoruk

У групі dtp.kiev.ua в Facebook уточнили, що відображеного на відеоспостереженні чоловіка нібито застукали за чіплянням до дітей і в школі №1.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в жовтні на вулиці Стражеска помітили чоловіка, який нібито показував дітям свої статеві органи. За словами дітей, він вже не в перший раз вчиняв щодо до них розпусні дії.

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