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14 листопада • оновлено в 12:34
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Підійшла ззаду: у Києві жінка нахабно пограбувала дитину у школі

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У Святошинському районі Києва, у школі на вулиці Гната Юри, жінка нахабно пограбувала дитину. Вона зірвала з 6-річної дівчинки золотий ланцюжок і втекла.

Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили підозрювану та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нею виявилася 35-річна киянка, раніше судима за крадіжки та шахрайства. Жінка зайшла до приміщення школи, підійшла ззаду до дівчинки та зірвала з її шиї золотий ланцюжок, а після цього втекла.

У Києві жінка нахабно пограбувала дитину у школі

У Києві жінка нахабно пограбувала дитину у школі

Поліція Києва

За даним фактом слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання про оголошення фігурантці про підозру. Запобіжний захід їй обере суд. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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