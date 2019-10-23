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23 жовтня • оновлено в 16:20
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Під Києвом викрали немовля: поліція затримала авто підозрюваних. Відео

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У Києві затримали авто, розшукуване за орієнтуванням поліції через викрадення дитини в смт. Коцюбинське.

За його кермом виявився таксист, який заявив, що не причетний до злочину, передає "Інформатор" з місця подій.

Місце перебування дитини, станом на 15:47, невідомо. Водія і пасажирку тимчасово затримали для з'ясування обставин, їх упізнанням займатиметься мама викраденого малюка.

У групі "Київ Оперативний" в Facebook повідомили, що на місці викрадення малюка курсували три авто сірого кольору. Два з них були помічені поліцією, точно відомо, що одна з цих машин непричетна.

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Водій одного із затриманих авто

Водій одного із затриманих авто

Автомобілем викрадачки дитини виявилося таксі

Автомобілем викрадачки дитини виявилося таксі

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 11 квітня до поліції заявили про викрадення дитини. Надзвичайна подія трапилася поблизу метро "Лук'янівська".

У столиці ввели план "Перехоплення". Спочатку очевидці заявляли про невідомого чоловіка, який заштовхав хлопчика до машини. Пізніше з'ясувалося, що дитину відвіз її батько.

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Теми
Новини Києва та Київської області Викрадення немовляти в Коцюбинському
Місце
Україна Київ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Совсем уже днище у кастрюлеголовых мутантов! У них уже младенцы тачки угоняют.
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