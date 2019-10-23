Під Києвом викрали немовля: поліція затримала авто підозрюваних. Відео

У Києві затримали авто, розшукуване за орієнтуванням поліції через викрадення дитини в смт. Коцюбинське.
За його кермом виявився таксист, який заявив, що не причетний до злочину, передає "Інформатор" з місця подій.
Місце перебування дитини, станом на 15:47, невідомо. Водія і пасажирку тимчасово затримали для з'ясування обставин, їх упізнанням займатиметься мама викраденого малюка.
У групі "Київ Оперативний" в Facebook повідомили, що на місці викрадення малюка курсували три авто сірого кольору. Два з них були помічені поліцією, точно відомо, що одна з цих машин непричетна.
Водій одного із затриманих авто
Автомобілем викрадачки дитини виявилося таксі
Як писав OBOZREVATEL, у Києві 11 квітня до поліції заявили про викрадення дитини. Надзвичайна подія трапилася поблизу метро "Лук'янівська".
У столиці ввели план "Перехоплення". Спочатку очевидці заявляли про невідомого чоловіка, який заштовхав хлопчика до машини. Пізніше з'ясувалося, що дитину відвіз її батько.
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