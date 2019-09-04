Під Києвом вихователька садка жорстоко побила дитину: перші подробиці та фото

В місті Обухів Київської області вихователька дитячого садка “Катруся” втрапила в скандал. Жінку звинуватили у тому, що вона нібито побила дитину курткою, яку та забула в альтанці під час прогулянки.

Про це повідомила очевидиця Юлія Дорош на сторінці Інтернет-газети "Дзеркало Обухова" у Facebook. Вона опублікувала фото працівниці садка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Дорош написала, що, коли проходила повз заклад, почула крики виховательки. Справа була в тому, що хтось з дітей забув куртку під час прогулянки в альтанці. За словами очевидиці, після того, як працівниця садка зрозуміла, кому належав верхній одяг, вона нібито почала бити ним дитину.

В місті Обухів Київської області вихователька дитячого садка “Катруся” втрапила в скандал Facebook Юлії Дорош

"Проходивши повз садочок “Катруся”, почула крики... Кричала вихователька. Група збиралась заходити з прогулянки, і хтось з діток залишив у альтанці курточку. Вихователька зі словами “Це вже можна викидати?” пішла шукати, чия вона… Взявши куртку (з вигляду шкіряна), вона почала нею гамселити дитину… Зробила їй зауваження, але вона не звернула уваги..." – підкреслила Дорош.

Вона відзначила, що у жінки було каштанове фарбоване волосся середньої довжини. Вихователька була одягнута в синій в'язаний кардиган.

"Намагалась сфотографувати її, але фото вийшли дуже розмиті. Можливо, все-таки хтось з батьків упізнає її, середньої довжини каштанове фарбоване волосся, одягнута була в синій в'язаний кардиган. Била хлопчика, смаглявого з темним волоссям. Людина явно має проблеми з психікою і може бути небезпечною для дітей", – додала жінка.

Виховательку звинуватили у тому, що вона нібито побила дитину курткою Facebook Юлії Дорош

Допис Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше неодноразово траплялися схожі випадки й у інших дитсадках. Ще у 2017 році вихователя одного з дитячих садків Києва запідозрили у жорстокому поводженні з дітьми. 4-річна дівчинка повернулася додому з синцем на переніссі та гематомою на лобі.

Пізніше у Миколаєві в садку жінка на ім'я Анастасія Крицька випадково стала очевидцем жорстокого побиття її 4-річної дочки вихователькою.

У 2018 році у Рогатині Івано-Франківської області батьки поскаржилися на те, що вихователька дитячого саду "Дзвіночок" б'є дітей.

Того ж року у Києві мама вихованця дитячого садка №225 заявила, що там її дитину довели до неврозу.

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