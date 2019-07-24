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Під Києвом виборча комісія рахувала голоси у кафе

1.3т Читати матеріал російською

В Обухові Київської області члени виборчої комісії складали протокол про підрахунок голосів на парламентських виборах сидячи в кафе.

Згідно із законом вони мають на це право тільки на засіданні виборчкому, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"Глава однієї з виборчих дільниць разом із секретарем складали протоколи дільничної комісії про підрахунок голосів за багатомандатним виборчим округом не на засіданні, де передбачено законом, а в приміщенні кафе будинку культури", – уточнили правоохоронці.

Місце підрахунку

Місце підрахунку

Поліція Київської області

Щодо них відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. (Підробка виборчих документів). Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, на 94 окрузі в Київській області члени окружної комісії без відома представників однієї з політичних партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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