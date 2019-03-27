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/Кримінал

Під Києвом вбили поліцейського: що відомо

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Під Києвом дільничний офіцер Вишгородської поліції загинув унаслідок бійки. За попередніми даними, смерть наступила в результаті травми голови і крововиливу в мозок.

Пошуками свого колеги правоохоронці зайнялися після того, як той довгий час не виходив на зв'язок. Труп виявили в будинку поліцейського в с. Козаровичі, повідомили в прес-службі поліції Київської області.

"У неділю ввечері в одному з барів Вишгородського району трапилася бійка між відпочивальниками. Поліцейський, який теж там відпочивав і був поза службою, намагався їх розборонити. У цей час хтось вдарив його по голові, після чого той втратив свідомість", ‒ уточнили правоохоронці.

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Хлопця привели до тями і він відправився додому, але нанесений удар виявився смертельним. У нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, підозрюють одного з відвідувачів. Його особа не встановлена.

Підозрюваний у злочині

Підозрюваний у злочині

Поліція в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, 26 березня в Запорізькій області чоловік викликав поліцію, щоб кинути гранату в правоохоронців. В ході нападу були поранені дві людини.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Что они там пьют и курят, что убивают друг друга? Вот до чего Параша народ довел. А ещё поется в президенты. На нары его.
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