Депутата Держдуми не пустили в Україну: що про нього відомо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали депутата російської Держдуми. Йому відмовили у в'їзді.

Як повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, громадянина РФ повернули зворотним рейсом. Офіційно його ім'я не розголошується, проте агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на анонімні джерела пише, що це депутат від Пермського краю Едуард Маркін.

50-річний Маркін обирався до парламенту 5 і 6 скликання. Представляє партію ЛДПР одіозного Володимира Жириновського.

У 2015 році входив до списку російського Forbes "Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців" під номером 50. Його статки оцінювалися майже у 200 млн рублів (близько 83 млн грн).

Едуард Маркін Forbes

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019 року у столичному міжнародному аеропорту "Київ" росіянин влаштував дебош через те, що його відмовилися впускати українські прикордонники. Він намагався вдарити правоохоронців і грубо ображав країну.

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