Під Києвом у страшній ДТП загинув священик. Фото

Під Києвом трапилася страшна ДТП, в результаті якої загинув староста Свято-Ольгинського собору столиці Владислав Вржижевский.

Про трагічний випадок написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook. Так, за словами очевидців, авто Audi на єврономерах виїхало на зустрічну смугу та зіткнулося там з Mitsubishi (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Під Києвом водій Audi-бляхи, намагаючись вразити двох дівчат-пасажирок, вилетів на "зустрічку" та вбив священика – водія Mitsubishi. Підозрюваний та обидві дівчини – в реанімації", – йдеться у дописі.

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

У коментарях користувач Олександр Павлик зазначив, що загиблий – саме староста церкви Владислав Вржижевский.

"Це не священик, а староста Свято-Ольгинського собору м.Києва – Вржижевский Владислав. Він також був керівником Всеукраїнської молодіжної скаутської організації "Єхо". Без батька залишилася дочка", – написав Павлик.

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Під Києвом у страшній ДТП загинув священик

Коментар у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 29 лютого легковий автомобіль вилетів з дороги просто у Русанівський канал.

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