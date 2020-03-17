Під Києвом трапилася жорстка ДТП: є жертви

Під Києвом на Новообухівській трасі трапилася масштабна ДТП. Так, в районі села Ходосівка зіткнулися Audi і Daewoo.
Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, в результаті трагедії загинули двоє людей Їх тіла дістали з Daewoo (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На місці події працюють рятувальники, пожежна служба, швидка, поліція. Встановлюються всі деталі аварії.
ДТП
"112 Україна"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Сумській області зіткнулися мікроавтобус Renault Traffic і рейсовий автобус "Еталон" сполученням Суми – Зноб-Новгородське. Загинули три особи і семеро отримали травми.
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