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17 березня • оновлено в 13:51
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/ Кримінал

Під Києвом трапилася жорстка ДТП: є жертви

2.4т
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Під Києвом на Новообухівській трасі трапилася масштабна ДТП. Так, в районі села Ходосівка зіткнулися Audi і Daewoo.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, в результаті трагедії загинули двоє людей Їх тіла дістали з Daewoo (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місці події працюють рятувальники, пожежна служба, швидка, поліція. Встановлюються всі деталі аварії.

ДТП

ДТП

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Сумській області зіткнулися мікроавтобус Renault Traffic і рейсовий автобус "Еталон" сполученням Суми – Зноб-Новгородське. Загинули три особи і семеро отримали травми.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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