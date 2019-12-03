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3 грудня • оновлено в 20:40
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Під Києвом трапилася смертельна ДТП з велосипедистом: відео 18+

2.6т
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Під Києвом, біля аеропорту "Бориспіль", 3 грудня трапилася смертельна ДТП за участю велосипедиста.

На місце прибули дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час виїзду з аеропорту "Бориспіль" скоїли наїзд на велосипедиста. Потерпілий без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Під Києвом трапилася смертельна ДТП з велосипедистом

Під Києвом трапилася смертельна ДТП з велосипедистом

Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада, в Києві біля Бессарабського ринку нетверезий водій автомобіля Mazda на європейських номерах влаштував погоню з поліцією і спровокував дві ДТП. Внаслідок інциденту були пошкоджені 12 машин. У мережі опублікували відео затримання патрульними водія автомобіля Mazda.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія ДТП
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