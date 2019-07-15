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Під Києвом трапилася масштабна ДТП із маршруткою: загинули троє

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Під Києвом у селі Гурівщина 15 липня трапилася ДТП із маршрутним автобусом зі Львова, в результаті чого загинули 3 особи. Ще 9 були травмовані.

Аварія виникла на трасі Київ – Чоп, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+)

За інформацією правоохоронців, зіткнення відбулося приблизно о 6-й ранку. Всі загиблі перебували в легковому авто. 9 травмованих пасажирів маршрутки госпіталізували.

Маршрутка вилетіла у відбійник

Маршрутка вилетіла у відбійник

Скріншот

В спільноті dtp.kiev.ua у Facebook уточнили, що мікроавтобус на високій швидкості влетів у легкове авто.

"Сталося зіткнення – маршрутка і Ford легковий. У Forda практично немає задньої частини. Загинули дві особи з цього авто на місці, одна дорогою в лікарню", – уточнили в соцмережі.

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Аварія під Києвом

Аварія під Києвом

Скріншот

ДТП

ДТП

Скріншот

Під Києвом трапилася масштабна ДТП із маршруткою: загинули троє

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 12 липня на трасі Київ – Чоп у Житомирській області 12 липня легковий автомобіль в'їхав у вантажівку.

В результаті пасажир першого авто загинув на місці події, водій госпіталізований.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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