Під Києвом трапилася масова ДТП: п'ятеро загиблих і 14 поранених

На автодорозі поблизу села Іванків Бориспільського району Київщини 11 вересня трапилася масштабна аварія за участю чотирьох транспортних засобів – двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. У результаті 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.

ДТП відбулася приблизно о 3-ій на 47 кілометрі автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

За попередніми даними правоохоронців, водій DAF FT95, який рухався у бік столиці, здійснив зіткнення із Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Спершу повідомлялося про 13 постраждалих у ДТП. Однак згодом у поліції Київщини уточнили, що травми різного ступеня тяжкості в аварії отримали 20 осіб – їх доставили до лікарні.

На місці продовжували працювати медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуючи всі обставини аварії. Зі свого боку патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху на місці ДТП.

"Просимо учасників дорожнього руху врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та жестів регулювальника", – закликали правоохоронці.

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