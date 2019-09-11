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11 вересня • оновлено в 22:15
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Під Києвом трапилася вогняна ДТП: загинула сім'я. Фото і відео

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На трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen, що призвело до загибелі трьох людей.

Повідомлення про ДТП в поліцію надійшло о 14:23 у середу, 11 вересня. Під час аварії один з автомобілів загорівся, повідомив OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович.

"За попередньою інформацією, Chevrolet, у якому перебував 75-річний водій із 76-річною дружиною (обидва кияни), виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль зіткнувся з Volkswagen, під керуванням 59-річного місцевого жителя", – уточнив він.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України ДТП авто
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Александрович Борис
Александрович Борис
Когда запретят старпёрам садится за руль ?
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