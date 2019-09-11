Під Києвом трапилася вогняна ДТП: загинула сім'я. Фото і відео

На трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen, що призвело до загибелі трьох людей.

Повідомлення про ДТП в поліцію надійшло о 14:23 у середу, 11 вересня. Під час аварії один з автомобілів загорівся, повідомив OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович.

"За попередньою інформацією, Chevrolet, у якому перебував 75-річний водій із 76-річною дружиною (обидва кияни), виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль зіткнувся з Volkswagen, під керуванням 59-річного місцевого жителя", – уточнив він.

ДТП у Київській області

Всі обставини події встановлюються.

ДТП трапилася біля м. Кагарлик Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів трапилася ДТП за участю трьох авто. Загинуло подружжя.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся