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Під Києвом сталася масштабна смертельна аварія: фото і відео 18+

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У неділю, 19 серпня, під Києвом позашляховик Suzuki зіткнувся з Citroën, в результаті чого загинули чотири людини і ще троє перебувають у вкрай важкому стані.

Як передає "Еспресо", ДТП сталася на Новоірпінській трасі. Suzuki рухався з боку Ірпеня, тоді як з боку Києва їхав Citroën.

В один момент водій Suzuki вирішив розвернутися через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën і влетівши в результаті йому в бік.

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Від потужного удару уламки розлетілися на десятки метрів, а учасників аварії приїхали вирізати з понівечених автомобілів рятувальники ДСНС.

Свідки аварії за допомогою бензопили самі намагалися витягнути водія Citroën, який на той момент ще був живий. Однак вони не встигли, оскільки отримані травми виявилися несумісні з життям.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Сумах відбулася аварія з автомобілем поліції, який влетів у натовп пішоходів.

Місце
УкраїнаКиїв
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