|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом розбився насмерть будівельник: що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

У Борисполі Київської області будівельник випав із "люльки" підйомного крана з висоти шостого поверху. Смерть настала миттєво.

Інцидент трапився 26 березня на вул. Київський шлях, повідомили у групі dtp.kiev.ua в Facebook. Причина події встановлюється.

"Він випав з люльки автопідйомника. На жаль, не вижив", — поділилися свідки.

Новини
У Києві двоє людей випали з висоток: перші подробиці
Під Києвом розбився насмерть будівельник: що відомо

Facebook dtp.kiev.ua

У березні схожий смертельний випадок трапився у Києві на території будівництва приватної клініки. Чоловік випав з одного з верхніх поверхів недобудованого корпусу.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року на будівництві у Києві перекинувся підйомний кран. Трагедія призвела до смерті трьох людей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки