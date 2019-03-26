Під Києвом розбився насмерть будівельник: що відомо

У Борисполі Київської області будівельник випав із "люльки" підйомного крана з висоти шостого поверху. Смерть настала миттєво.

Інцидент трапився 26 березня на вул. Київський шлях, повідомили у групі dtp.kiev.ua в Facebook. Причина події встановлюється.

"Він випав з люльки автопідйомника. На жаль, не вижив", — поділилися свідки.

Facebook dtp.kiev.ua

У березні схожий смертельний випадок трапився у Києві на території будівництва приватної клініки. Чоловік випав з одного з верхніх поверхів недобудованого корпусу.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року на будівництві у Києві перекинувся підйомний кран. Трагедія призвела до смерті трьох людей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram