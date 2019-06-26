Під Києвом п'яний кинувся на поліцейського із сокирою

Під Києвом у Василькові чоловік із сокирою накинувся на поліцейського охорони. Так він намагався протистояти своєму затриманню.

Спочатку він погрожував своїй сусідці, через що вона й викликала правоохоронців, повідомили на сторінці Національної поліції Київської області у Facebook.

"Правоохоронців зустрів господар і з сокирою в руках накинувся на них. Щоб він нікому не нашкодив, співробітники поліції затримали його. Вміст алкоголю в крові чоловіка становив 1,6 проміле", – уточнили працівники поліції.

Сокира Facebook Поліція в Київській області

Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри.

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва відбулася масова бійка за участю 15 осіб. Коли їх почала розбороняти поліція, вони спробували напасти на патрульних.

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