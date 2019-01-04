Під Києвом п'яний ''євробляхер'' влаштував аварію: постраждали діти

Під Києвом, у Білій Церкві, нетверезий водій авто на іноземній реєстрації спровокував ДТП, у результаті якої постраждали діти.
Так, водій Opel не надав перевагу руху і врізався у ВАЗ, де перебували троє дітей у віці від 2 до 5 років, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.
"Швидка допомога відвезла малюків у медустанову, де їх оглянули і надали допомогу. Після цього дітвору забрали додому", – пояснили правоохоронці.
ДТП з авто на єврономерах
поліція Київщини
У крові водія-порушника виявили 1,6 проміле, що значно перевищує норму вмісту алкоголю.
ДТП з авто на єврономерах
поліція Київщини
Як писав OBOZREVATEL, у січні в Києві відбулася вогненна аварія із потерпілими. ДТП трапилася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.
Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожню огорожу, після чого авто загорілося.
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