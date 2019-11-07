Під Києвом посеред вулиці жінку штрикнули ножем у спину: усі деталі

У Білій Церкві вранці 6 листопада зловмисник напав на жінку на вулиці, штрикнув ножем у спину, відібрав сумку і втік.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП у Київській області, він пішов за жінкою на вулиці, нібито щоб запитати час, проте потім напав на неї. Місцеві жителі почули крики про допомогу і викликали поліцію.

Жінка отримала ножові поранення, але її вчасно доставили в лікарню і прооперували. Постраждала була в свідомості і змогла описати прикмети нападника.

У Білій Церкві жінку штрикнули ножем у спину прямо на вулиці

Уже на наступний день оперативним працівникам поліції вдалося затримати злодія у районі залізничного вокзалу. Ним виявився 37-річний уродженець Черкаської області. Останнім часом він проживав на території Білої Церкви. Чоловік уже відбував покарання за скоєння тяжких злочинів. Серед них – умисний злочин, викрадення і злодійство.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

На даний момент чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому повинні оголосити про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes АА0070MI, що належить бізнесменові Ігорю Сало, що призвело до загибелі однієї людини.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!