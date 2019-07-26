Під Києвом поліція зі стріляниною затримала нахабних грабіжників

Під Києвом поліція зі стріляниною затримала іноземців, які скоїли збройний напад і викрали велику суму грошей у водія з авто.

Напад трапився у селі Крюківщина приблизно о 18:50. Група чоловіків почала погрожувати 35-річному водію Toyota Land Crusier й відібрала сумку з грошима, після чого зникла на автомобілі Mercedes, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

Правоохоронці ввели оперативний план "Сирена" і зупиняли всі авто, які підходять за орієнтуванням. Транспортний засіб підозрюваних виявили в селі Віта Поштова. На вимогу поліції авто не зупинилося, через що ті вирішили застосувати табельну зброю.

Авто грабіжників Facebook Поліція Київської області

Авто Facebook Поліція Київської області

"З огляду на реальну загрозу, співробітник поліції застосував вогнепальну зброю і стріляв по колесах. Одного з нападників поліція затримала в лісі біля Віти Поштової. Іншого по гарячих слідах знайшли в Крюківщині. Нападниками виявилися двоє громадян Грузії 50 та 42 років", – уточнили в пресслужбі.

Затриманий Facebook Поліція Київської області

Другий затриманий Facebook Поліція Київської області

В авто знайшли пістолет "Форт 12Р" без маркування та патрони до нього.

Як писав OBOZREVATEL, 23 липня в Києві невідомий пограбував інкасаторське авто під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима. Двері автомобіля були відкритими, тому злодій безперешкодно виніс гроші і втік.

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