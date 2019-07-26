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Під Києвом поліція зі стріляниною затримала нахабних грабіжників

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Під Києвом поліція зі стріляниною затримала іноземців, які скоїли збройний напад і викрали велику суму грошей у водія з авто.

Напад трапився у селі Крюківщина приблизно о 18:50. Група чоловіків почала погрожувати 35-річному водію Toyota Land Crusier й відібрала сумку з грошима, після чого зникла на автомобілі Mercedes, повідомили на сторінці поліції Київщини у Facebook.

Правоохоронці ввели оперативний план "Сирена" і зупиняли всі авто, які підходять за орієнтуванням. Транспортний засіб підозрюваних виявили в селі Віта Поштова. На вимогу поліції авто не зупинилося, через що ті вирішили застосувати табельну зброю.

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Авто грабіжників

Авто грабіжників

Facebook Поліція Київської області

Авто

Авто

Facebook Поліція Київської області

"З огляду на реальну загрозу, співробітник поліції застосував вогнепальну зброю і стріляв по колесах. Одного з нападників поліція затримала в лісі біля Віти Поштової. Іншого по гарячих слідах знайшли в Крюківщині. Нападниками виявилися двоє громадян Грузії 50 та 42 років", – уточнили в пресслужбі.

Затриманий

Затриманий

Facebook Поліція Київської області

Другий затриманий

Другий затриманий

Facebook Поліція Київської області

В авто знайшли пістолет "Форт 12Р" без маркування та патрони до нього.

Як писав OBOZREVATEL, 23 липня в Києві невідомий пограбував інкасаторське авто під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима. Двері автомобіля були відкритими, тому злодій безперешкодно виніс гроші і втік.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Сало Уронили
Сало Уронили
не бойсь братья лаврушники.кто-там Грузию полюбляе?
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