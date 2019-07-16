Під Києвом чоловік у костюмі "Спайдермена" скоїв убивство

У селі Горенка під Києвом 23-річний хлопець у костюмі "Спайдермена" забив чоловіка табуреткою до смерті.

Злочин було скоєно 14 липня. Раніше судимий підозрюваний прийшов додому до чоловіка, з яким у них був тривалий конфлікт, повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Він накинувся на нього і почав бити табуреткою і дерев'яною палицею. Потерпілий помер до прибуття лікарів.

"Чоловіка затримали і оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, яке спричинило смерть", – уточнили у пресслужбі.

Костюм Прокуратура Київської області

Прокуратура наполягає на арешті без права на заставу.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в лікарні помер чоловік, якого невідомі жорстоко побили на території Гідропарку. Лікарі протягом декількох днів боролися за життя потерпілого, проте його травми виявилися несумісні з життям і 13-го вночі він помер.

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