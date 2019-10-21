Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП. На вулиці Боярській зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз". В результаті аварії постраждав водій вантажівки.

Аварія відбулася близько 12:40, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Навантажена бетономішалка їхала вниз вулицею Боярською в бік Звенигородської. У цей момент з парковки магазину "Фора" виїжджав інший автомобіль. Після цього і трапилося зіткнення.

Під Києвом трапилася ДТП з бетономішалкою Інформатор

Водій бетономішалки спробував уникнути аварії, але зачепив легковик. Після цього вантажівка перекинулася на бік і врізалася в стіну сільради Віти-Поштової.

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло. Але водій залишився живий і перебував у свідомості. Рятувальники ДСНС близько години працювали, щоб дістати чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим Інформатор

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз" Інформатор

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло ГУ ДСНС України в Київській області

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим ГУ ДСНС України в Київській області

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз" Інформатор

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло Інформатор

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим Інформатор

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