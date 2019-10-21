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21 жовтня • оновлено в 17:14
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Перекинулася і врізалася в сільраду: під Києвом трапилася жахлива ДТП з бетономішалкою

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Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП. На вулиці Боярській зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз". В результаті аварії постраждав водій вантажівки.

Аварія відбулася близько 12:40, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Навантажена бетономішалка їхала вниз вулицею Боярською в бік Звенигородської. У цей момент з парковки магазину "Фора" виїжджав інший автомобіль. Після цього і трапилося зіткнення.

Під Києвом трапилася ДТП з бетономішалкою

Під Києвом трапилася ДТП з бетономішалкою

Інформатор

Водій бетономішалки спробував уникнути аварії, але зачепив легковик. Після цього вантажівка перекинулася на бік і врізалася в стіну сільради Віти-Поштової.

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Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло. Але водій залишився живий і перебував у свідомості. Рятувальники ДСНС близько години працювали, щоб дістати чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

Інформатор

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз"

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз"

Інформатор

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло

ГУ ДСНС України в Київській області

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

ГУ ДСНС України в Київській області

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз"

На вулиці Боярської зіткнулися автомобіль Great Wall Hover і бетономішалка "Камаз"

Інформатор

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло

Ногу чоловіка за кермом бетономішалки затиснуло

Інформатор

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

Під Києвом в селі Віта-Поштова у понеділок, 21 жовтня, трапилася ДТП з потерпілим

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві в результаті ДТП загинула дівчина-байкер Олена Кузавова, відома в мережі під ніком Кузавіні. Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf трапилася на Гостомельській трасі 19 жовтня.

  • Останніми фото популярної мотоблогерші Кузавової, яка загинула в ДТП в Києві, стали знімки з байком.

  • У Києві 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив дитину, після чого зник з місця аварії. Зловмисника вдалося затримати через кілька годин після аварії.

  • Дівчина, яку в Києві збив водій Uklon, отримала струс мозку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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Оберіг Олена
Оберіг Олена
Сколько живу, такого Чуда ещё не видела! Большое спасибо https://www.facebook.com/israeloberegi/ за прекрасный оберег со Святой земли. Наша семья получила новое дыхание, улучшение в здоровье, финансах,вернулось взаимопонимание и любовь. Не напрасно этот талисман носят большинство известных людей в мире. Рекомендуется ВСЕМ.
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