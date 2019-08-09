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Пекельний розворот під Києвом: з'явилося несподіване рішення проблеми

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На сумнозвісному розвороті біля с. Круглик на Одеській трасі під Києвом встановлять тимчасовий світлофор. За задумом влади, це повинно знизити аварійність на небезпечній ділянці.

Як повідомив у Facebook глава Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян, він вже дав відповідне доручення начальнику Служби автомобільних доріг у Київської області Володимиру Козаку. Світлофорний об'єкт, за його словами, буде встановлено до 1 вересня.

Козак в свою чергу уточнив, що світлофор буде працювати до тих пір, поки не буде побудовано дворівневу розв'язку в районі Південного кладовища.

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

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У той же час деякі водії стримано сприйняли установку автоматичного регулювальника на швидкісній трасі.

"Світлофор дешевший, але проблему він не знімає, а навпаки, посилює", – залишив коментар Анатолій Горбась.

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

Небезпечний поворот в районі с. Круглик

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за півтора року на розвороті в районі с. Круглик сталося 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми.

  • У 2018 році влада обіцяла людям почати будівництво багаторівневих розв'язок в районі Південного кладовища і на перехресті Чабани – Гатне. До цього моменту в Чабанах і Південному кладовищі будуть діяти тимчасові світлофори. До сьогоднішнього дня будівництво розв'язок не розпочато.

  • Крім розв'язок також є пропозиція облаштувати на Одеській трасі в районі с. Круглик безпечні ліві повороти, як в США і Європі. Цікаво, чи вивчало керівництво КОДА це питання?

Пекельний розворот під Києвом: з'явилося несподіване рішення проблеми

OBOZREVATEL продовжує слідкувати за ситуацією.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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