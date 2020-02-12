"Панаєхалі!" У Києві в тролейбусі жінку принизили через українську мову

У Києві у тролейбусі відбувся гучний скандал. Мешканку столиці нібито публічно принизили через українську мову.

Про це киянка та режисерка Катерина Чепура написала на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, спершу їй заявили, що зайти до тролейбусу "з кофєм нєльзя". У відповідь киянка сказала, що у неї в руках – щільно закрита термокружка.

Чепура навела частину діалогу, який відбувався далі (Мову відтворено в оригіналі. – Ред.):

"– Ну всьо панятна, сєльській мєнталітєт...

– Серйозно? Сільський менталітет? Який же у селі менталітет?

– А што? С кофєм нєльзя, ви не панімаєтє?"

У Києві в тролейбусі жінку принизили через українську мову. Ілюстрація

Після цього до Чепури, за її словами, звернувся інший пасажир, заявивши, що "ми же вас тєрпім тут". Жінка додала продовження цього діалогу:

"– Панаєхалі, і ми вас тєрпім!

– Я народилась і виросла в Києві, то що саме ви терпите?

– Ага, в Кієвє, а на украинскам – как співаєш... В Кієвє, канєшна..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівниця "1-ї соціальної аптеки" втрапила у гучний скандал. Вона відмовлялася розмовляти українською мовою, спілкуючись із клієнтами лише російською, а також була неввічливою.

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