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12 лютого • оновлено в 16:12
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"Панаєхалі!" У Києві в тролейбусі жінку принизили через українську мову

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У Києві у тролейбусі відбувся гучний скандал. Мешканку столиці нібито публічно принизили через українську мову.

Про це киянка та режисерка Катерина Чепура написала на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, спершу їй заявили, що зайти до тролейбусу "з кофєм нєльзя". У відповідь киянка сказала, що у неї в руках – щільно закрита термокружка.

Чепура навела частину діалогу, який відбувався далі (Мову відтворено в оригіналі. – Ред.):

"– Ну всьо панятна, сєльській мєнталітєт...

– Серйозно? Сільський менталітет? Який же у селі менталітет?

– А што? С кофєм нєльзя, ви не панімаєтє?"

У Києві в тролейбусі жінку принизили через українську мову. Ілюстрація

У Києві в тролейбусі жінку принизили через українську мову. Ілюстрація

Після цього до Чепури, за її словами, звернувся інший пасажир, заявивши, що "ми же вас тєрпім тут". Жінка додала продовження цього діалогу:

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Касир "заспівав" українською: у Києві клієнтка магазину показала мовний лайфхак

"– Панаєхалі, і ми вас тєрпім!

– Я народилась і виросла в Києві, то що саме ви терпите?

– Ага, в Кієвє, а на украинскам – как співаєш... В Кієвє, канєшна..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві працівниця "1-ї соціальної аптеки" втрапила у гучний скандал. Вона відмовлялася розмовляти українською мовою, спілкуючись із клієнтами лише російською, а також була неввічливою.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
вроде как тетка на русском говорит а с ней кто то на суржике. обос ты сам понял что написал?)
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5
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Виня Ксения
Виня Ксения
фил филька, женщина говорит на украинском, а с ней разговаривают на российском и в статье российский текст разговора написан украинскими буквами и присутствует только одно украинское слово "співаєш" в тексте российскоговорящего. Если читать статью на украинском, то там оригинал разговора. Для рассиян свойственно тупить, не переживай на эту тему.
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0
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Це руське бидло понаєхало!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свино-выродки страну развалили ,теперь народ раздражают своими козьими мордами.
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