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"Озвіріли від безкарності!" У Києві п'яна компанія розбила вікно квартири пляшкою

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В Оболонському районі Києва компанія нетверезої молоді розбило вікно в квартирі на третьому поверсі, кинувши туди пляшку.

Бешкетники гуляють у дворі цього житлового будинку фактично щодня і не реагують на зауваження мешканців, повідомила на своїй сторінці в Facebook Вікторія Плотнікова, вікно якої і було пошкоджено в ході "розваг".

"Якщо в минулі роки це збіговисько з'являлося рідко, але влучно, то цьогоріч взагалі озвіріли від безкарності. Ми вчора викликали патрульних, написали заяву. Ловити вже не було кого, та компанія розбіглася, коли зрозуміли, що вікно розбите", – розповіла Плотнікова.

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За її словами, поліція відповіла, що "район у них так собі" і зробити вони нічого не можуть.

Розбите вікно

Розбите вікно

Facebook Viktoria Plotnikova

Вікно

Вікно

Facebook Viktoria Plotnikova

"Ну, якщо б ви особисто знали кого-то з них, або бачили, хто саме кинув пляшку, тоді так. А так нічого", – переказала Плотникова слова поліції.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві група хуліганів на дитячому майданчику напала на чоловіка з маленькою дитиною. Вони не тільки били, а й погрожували йому та родині. Потерпілий з метою захисту був змушений застосувати травматичну зброю.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Валевич Борис
Валевич Борис
С этим ничего не поделаешь - какой министр - такая и полиция
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Бутылка без коктейля Молотова? Тогда незачёт.
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