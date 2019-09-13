Озброєні та у масках: на Київщині затримали небезпечну злочинну банду

В Іванківському районі Київської області затримали злочинну банду, яка наприкінці серпня зі зброєю увірвалася до будинку підприємців. Невідомі зв’язали подружжя, погрожували йому, а також відібрали цінні речі та авто.

На слід членів банди вийшла кримінальна поліція області. Підозрюваних затримали спецпризначенці, написав глава поліції Київщини Андрій Нєбитов у п’ятницю, 13 вересня, на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Четверо в масках зі зброєю зв’язали подружжя, погрожували праскою та навіть прострелили ногу власнику оселі. Злочинці відібрали коштовності, гроші й автомобіль Audi", – відзначив він.

На Київщині затримали небезпечну злочинну банду Facebook Андрія Нєбитова

Під час обшуків осель та автомобілів затриманих слідчі вилучили гранати, набої, засоби зв’язку та речові докази.

Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст. 187 (Розбій) ч. ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), за ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Вона зі зброєю увірвалася до будинку підприємців Facebook Андрія Нєбитова

Невідомі зв’язали подружжя, погрожували, відібрали цінні речі та авто Facebook Андрія Нєбитова

На Київщині затримали небезпечну злочинну банду Facebook Андрія Нєбитова

Вона зі зброєю увірвалася до будинку підприємців Facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, Вінниці та на Черкащині затримали учасників збройного угруповання, які грабували елітні квартири українців.

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