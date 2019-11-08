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8 листопада • оновлено в 11:44
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Опіки очей та обличчя: на Київщині жінка напала на поліцейського

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На Київщині жінка напала на поліцейського з перцевим балончиком, в результаті чого він отримав серйозні опіки.

Надзвичайна подія трапилася під час обшуку на території одного із домоволодінь у місті Богуслав, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

Причиною слідчих дій стали підозри у крадіжці води, електро- та теплоенергії. Раптово господиня будинку вирішила напасти на правоохоронця.

Напад трапився під час обшуку

Напад трапився під час обшуку

"Він отримав хімічні опіки очей, обличчя і дихальних шляхів першого ступеня. Потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні", – уточнили правоохоронці.

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У потерпілого серйозні опіки

У потерпілого серйозні опіки

Нападниці готують підозру у нападі на правоохоронця.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі натовп злодійок побив поліцейського. Небайдужий громадянин повідомив, що поліцейський помітив і запобіг крадіжці, за що і був побитий. Перехожий не розгубився і бризнув найактивнішій зі злодійок в обличчя балончиком із газом і фарбою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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