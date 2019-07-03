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Охорона не пустила пожежників: центр Києва заволокло їдким густим димом

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У центрі Києва на вул. Жилянській перехожі помітили стовп густого чорного диму, який миттєво охопив значну частину вулиці.

Пожежа почалася на будівництві на сусідній вулиці Паньківській, але охорона об'єкта не пустила пожежників для гасіння загоряння, повідомили в пресслужбі ДСНС у Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередньою інформацією, пожежа виникла на території новобудови, горіли будівельні матеріали (ймовірно, утеплювач). Пожежно-рятувальні підрозділи гасінням не змогли зайнятися", – уточнили в ДСНС.

Пожежа

Пожежа

ДСНС у Києві

Новини
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Охорона не пустила пожежників: центр Києва заволокло їдким густим димом

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Києві наприкінці червня розгорівся великий пожежа. Стовп чорного диму було видно на кілька кілометрів від місця НП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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