Під Шевченківським райсудом Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, відбулися сутички.

Конфлікт стався між представниками правоохоронних органів і людьми, які хотіли потрапити на засідання суду. Трансляцію з місця подій веде "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом сталися сутички Telegram Києва оперативного

За словами журналістки, в правоохоронців кидали пляшки з водою, а вони зі свого боку застосували силу. Охорону біля будівлі суду посилили.

Пізніше в суд почали пускати по кілька людей.

Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом сталися сутички Telegram Києва оперативного

Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом сталися сутички Telegram Києва оперативного

Обрання запобіжного заходу Стерненку: під судом сталися сутички Telegram Києва оперативного

Як повідомляв OBOZREVATEL, під будівлею Шевченківського райсуду Києва, який 12 червня обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підірвали петарду.

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