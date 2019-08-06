Обпоїли і викрали авто: у Києві банда клофелінників обікрала жінку в ресторані

У Києві група "клофелінників" напоїла у ресторані жінку, вкрала гроші та особисті речі, а також викрала автомобіль.

Вони пригостили її алкогольним напоєм, але непомітно підсипали туди сильнодіючий препарат, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

"Після того, як потерпіла втратила свідомість, правопорушники заволоділи її мобільним телефонам, 2500 грн, годинником вартістю 10 тисяч гривень і документами. Також вони побачили у потерпілої ключі від машини і викрали її", – розповіли правоохоронці.

Клофелін та алкоголь alkostopmsk

Трьох зловмисників, громадянку України, і уродженців Грузії та Азербайджану, затримали у Львові. Також перевіряється на причетність неповнолітня особа.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні 2019 року у Святошинському районі Києва група чоловіків напоїла і обікрала відомого журналіста, шеф-редактора програми новин одного з великих телеканалів.

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