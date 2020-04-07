Обпалену вогнем Чорнобильську зону показали на відео

У Чорнобильській зоні відчуження вранці 7 квітня продовжувала палати масштабна лісова пожежа, яка спалахнула ще 4 квітня. У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія.

Як написала пресслужба ДСНС України, станом на 07:00 трав'яний настил та лісова підстилка все ще горіли на території Котовського лісництва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами рятувальників, ситуація – повністю контрольована, радіаційний фон у Києві та області – у межах норми. До гасіння пожежі було залучено понад 100 осіб та чимало техніки.

Обпалена вогнем Чорнобильська зона

А от пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розмістила на своїй сторінці у Facebook відео із обпаленою вогнем територією.

"Зйомки з дрону показують, що вогонь прийшов з-за меж зони відчуження. Вітер моментально роздмухав некероване полум'я, яке перекинулося на дерева і посунулось у зону. Займання охопило територію у декілька десятків гектарів. В епіцентрі пожежі підвищився радіаційний фон. За його межами – радіація в нормі", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба уточнила, що, хоч для гасіння вогню робили все можливе, але збитків все одно було завдано, зокрема "живому світу" заповідника.

"Це людське варварство із присмаком попелу давно час припиняти. Інакше незабаром озирнемось навколо і побачимо не весняну зелень, а чорні згарища", – попередила пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Ситуація з пожежею, яка спалахнула в Чорнобильській зоні відчуження, 5 квітня ускладнилася. Вогонь охопив 100 га, а в центрі пожежі радіація була вищою за норму.

У Чорнобильській зоні відчуження 6 квітня рятувальники продовжували гасити масштабну лісову пожежу.

На Київщині затримали чоловіка, який спричинив масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він задля забави підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.

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