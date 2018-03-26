Обкрадали хворих дітей: київський Охматдит потрапив у фінансовий скандал

У Києві правоохоронці викрили сім співробітників дитячої лікарні Охматдит на привласненні лікарських засобів на суму близько 8 млн грн.

Завідуючій аптечним складом і шести медсестрам НДСЛ оголошено про підозру, повідомляється на сайті прокуратури Києва.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем в період з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними прокуратури, 6 старших медичних сестер відділень Охматдиту обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн грн.

Завідуючій аптечним складом лікарні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Жінка перебуває під домашнім арештом.

Шістьом медсестрам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 191 Кримінального кодексу. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв "Обозреватель", через 5 років дитячій лікарні Охматдит повернули радіологічне обладнання , яке дозволяє виявляти онкологію на ранніх стадіях.