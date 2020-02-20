Обіцяв "заплющити очі" на наркотики: на Київщині поліцейський спіймався на хабарі

У Фастові затримали слідчого Нацполіції одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційному правопорушенні.

Його викрили співробітники Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в м. Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, поліцейський вимагав від жителя Київщини 10 тисяч гривень. За це слідчий пообіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

На Київщині поліцейський впіймався на хабарі

Правоохоронця затримали у Фастові згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання всієї суми хабара. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, йому оголосили про підозру. Вирішуватиметься питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

На Київщині поліцейський спіймався на хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських Київщини запідозрили у вимаганні 10 тис. грн за конфіскований автомобіль. У місті Українка вони зупинили BMW за начебто погане освітлення "єврономерів", сказали, що у власника фальшиві документи на авто, а тоді забрали техпаспорт і ключі.

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