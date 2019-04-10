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Вирубав з одного удару: поліція зробила заяву про НП в супермаркеті Києва

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Причиною смерті відвідувача супермаркету у Києві, якого невідомий звалив з одного удару, за даними експертизи стала травма голови.

Про це повідомила прес-служба ГУНП у столиці. У поліції зазначили, що злочинець досі не знайдений і звернулися до громадськості з проханням допомогти встановити особу зловмисника та місце його перебування.

"Прикмети підозрюваного: вік 30-35 років, зріст приблизно 170-175 см, середньої статури, волосся коротке, світло-русяве з залисинами. Звертатися за телефонами: 102 або (098) 639-74-80; (067) 976-39 -20 ", – зазначили у відомстві.

Вирубав з одного удару: поліція зробила заяву про НП в супермаркеті Києва
підозрюваний

підозрюваний

Нагадаємо, що конфлікт між відвідувачами стався 3 квітня в "Сільпо" на вул. Калнишевського в Оболонському районі. Стоячи в черзі за піцою, невідомий чоловік вдарив свого опонента в голову.

На кадрах, зроблених камерою спостереження, видно, як "боєць" після удару забрав піцу і пішов до каси, проте не став чекати черги і, поклавши коробку, швидко покинув супермаркет.

Потерпілий помер на наступний день у себе вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Лобановського в Києві біля концерт-холу Stereo Plaza сталася масова бійка. Відео побоїща потрапило на відео.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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