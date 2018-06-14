НП в "Борисполі": у пасажирського літака на зльоті стався збій в двигуні

Літак Boeing 767-300ER рейсом PS777 Київ-Тель-Авів, що вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 20:03 четверга, 14 червня, змушений був повернутися з-за збою в двигуні.

"Зліт проходив у складних погодних умовах, на фінальному етапі набору висоти параметри двигуна мали тенденцію до перевищення експлуатаційних лімітів. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламенту прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, повідомивши диспетчерам про позапланову посадку", - сказано в повідомленні МАУ в Facebook.

Відзначається, що о 20:38 повітряне судно успішно приземлилося в "Борисполі".

"Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири доставлені в термінал, їм буде надано необхідне обслуговування на час очікування відправлення рейсу. Безпека пасажирів і екіпажу є пріоритетною для авіакомпанії, а тому пасажири зможуть вилетіти в місце призначення після заміни літака і поліпшення погодних умов . Виліт рейсу планується о 23:30", - обіцяють в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня в аеропорту "Київ" сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком, який прилетів з Туреччини. Судно при приземленні виїхало за злітно-посадкову смугу.

Шоковані пасажири розповіли про аварійну посадку.