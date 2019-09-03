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3 вересня • оновлено в 14:48
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/ Кримінал

Ножем у серце: на Київщині жінка жорстоко вбила колишнього чоловіка. Фото 18+

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У селі Безуглівка Згурівського району Київської області правоохоронці затримали жительку міста Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце. Від поранення він помер на місці.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, колишню дружину запросив до батьківської хати (за адресою спільної реєстрації) її чоловік, з яким вона вже не проживала. Він попросив допомоги з господарством (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка погодилася і приїхала. Зробивши роботу, господар вирішив відпочити. А під час вживання спиртних напоїв між колишнім подружжям виникла сварка.

На Київщині жінка вбила колишнього чоловіка

На Київщині жінка вбила колишнього чоловіка

Поліція Київської області

Зі слів жінки, після цього, чоловік кудись пішов, а вона лягла спати, проте коли той повернувся – почав її бити.

Втікаючи, жінка схопила кухонний ніж і в дворі вдарила ним ексчоловіка. Від отриманого поранення він помер на місці.

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Досудовим розслідуванням та слідчими експериментами буде підтверджена або спростована версія жінки. Знаряддя вбивства поліція виявила і вилучила як речовий доказ.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Жінка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце

Жінка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце

Поліція Київської області

Від поранення він помер на місці

Від поранення він помер на місці

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області в селі Обарів дружина жорстоко вбила чоловіка, а потім спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп. Вона сама зізналася в скоєному сусідам.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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