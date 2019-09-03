Ножем у серце: на Київщині жінка жорстоко вбила колишнього чоловіка. Фото 18+

У селі Безуглівка Згурівського району Київської області правоохоронці затримали жительку міста Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце. Від поранення він помер на місці.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, колишню дружину запросив до батьківської хати (за адресою спільної реєстрації) її чоловік, з яким вона вже не проживала. Він попросив допомоги з господарством (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка погодилася і приїхала. Зробивши роботу, господар вирішив відпочити. А під час вживання спиртних напоїв між колишнім подружжям виникла сварка.

На Київщині жінка вбила колишнього чоловіка Поліція Київської області

Зі слів жінки, після цього, чоловік кудись пішов, а вона лягла спати, проте коли той повернувся – почав її бити.

Втікаючи, жінка схопила кухонний ніж і в дворі вдарила ним ексчоловіка. Від отриманого поранення він помер на місці.

Досудовим розслідуванням та слідчими експериментами буде підтверджена або спростована версія жінки. Знаряддя вбивства поліція виявила і вилучила як речовий доказ.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Жінка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце Поліція Київської області

Від поранення він помер на місці Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області в селі Обарів дружина жорстоко вбила чоловіка, а потім спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп. Вона сама зізналася в скоєному сусідам.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!