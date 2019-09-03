Ножем у серце: на Київщині жінка жорстоко вбила колишнього чоловіка. Фото 18+

У селі Безуглівка Згурівського району Київської області правоохоронці затримали жительку міста Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце. Від поранення він помер на місці.
Як повідомила пресслужба поліції Київської області, колишню дружину запросив до батьківської хати (за адресою спільної реєстрації) її чоловік, з яким вона вже не проживала. Він попросив допомоги з господарством (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Жінка погодилася і приїхала. Зробивши роботу, господар вирішив відпочити. А під час вживання спиртних напоїв між колишнім подружжям виникла сварка.
На Київщині жінка вбила колишнього чоловіка
Поліція Київської області
Зі слів жінки, після цього, чоловік кудись пішов, а вона лягла спати, проте коли той повернувся – почав її бити.
Втікаючи, жінка схопила кухонний ніж і в дворі вдарила ним ексчоловіка. Від отриманого поранення він помер на місці.
Досудовим розслідуванням та слідчими експериментами буде підтверджена або спростована версія жінки. Знаряддя вбивства поліція виявила і вилучила як речовий доказ.
За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Жінка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком вдарила його ножем у серце
Поліція Київської області
Від поранення він помер на місці
Поліція Київської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівненській області в селі Обарів дружина жорстоко вбила чоловіка, а потім спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп. Вона сама зізналася в скоєному сусідам.
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