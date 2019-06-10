Ногами в живіт і по голові: в Києві жорстоко побили школярку. Відео

У Києві учениці школи №211 жорстоко побили ще одну школярку. Одна з них вдарила дівчинку ногою в живіт, після чого продовжила бити її на землі.

В цей час очевидці нападу знімали побиття на відео. Запис було оприлюднено на сторінці дівчини на ім'я Катя, яка і була ініціатором бійки, повідомила на своїй сторінці в Facebook Юлія Бичкова (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Оболонь. Вихованки 211 школи. Булінг і насильство ближче, ніж нам здається", – написала вона.

Перед побиттям Скріншот

Дівчинку били ногами Скріншот

У коментарях до посту написала мама дівчинки, яка брала участь у побитті. За словами жінки, постраждала Ліза не отримала серйозних травм, а заяву в поліцію було подано.

"Але продовжуючи в тому ж дусі, я маю на увазі непристойну поведінку Лізи щодо свого оточення, рано чи пізно все може закінчитися набагато страшніше, а на місці моєї дочки може виявитися інша дитина, яка спробує таким неправильним способом, але захистити свою честь і гідність!" – заявила вона, не уточнивши, чим саме постраждала так образила її дочку.

Побиття Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в школі Києва жорстоко побили 8-річного хлопчика, в результаті чого дитина опинилася в лікарні. Хлопчик отримав забій живота. Відомо, що удар завдав інший школяр.

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